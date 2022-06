Come durante tutto il periodo del solstizio estivo, nella valle di Brabaciera a Isili il sole, visto dal nuraghe Nueddas, “incorona” il nuraghe Longu all’alba e il nuraghe Is Paras al tramonto in una danza bellissima e pregna di valore scientifico.

Nella valle di Brabaciera ci sono trentatrè nuraghi e quattro di questi ovvero is Paras, Longu, Maurus e Nueddas da un punto di vista archeoastronomico sono estremamente interessanti. Qui ogni anno attorno al 21 giugno un osservatore posizionato sul nuraghe Nueddas può vedere il sole sorgere dietro il Longu e tramontare in corrispondenza del nuraghe Is Paras.

Il nuraghe Is Paras al solstizio d’estate diventa protagonista di un altro evento: all’alba, la luce solare penetra attraverso l’apertura in cima alla bella cupola della torre centrale, formando sulle pareti interne una chiazza luminosa.

Cosa aspettano gli archeologi sardi a prendere atto dell’inequivocabile disegno astronomico dei nuraghi?

