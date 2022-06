Oggi a Cagliari una cinquantina di operatori di bar e ristoranti si son presentanti davanti al Comune per risolvere la questione delle pedane disposte al di fuori dei locali: il punto è che non possono essere utilizzate perché non ci sono le autorizzazioni.

La richiesta rivolta dai commercianti all’assessore alle Attività produttive, Alessandro Sorgia e al presidente della commissione Pierluigi Mannino, è chiara: sbloccare la procedura per riprendere le attività, fortemente penalizzate da due anni di pandemia.

D’altra parte, i rappresentanti dell’amministrazione comunale spiegano che il blocco si era reso necessario per questioni di sicurezza, in seguito a un incidente stradale con un’auto finita sopra una pedana. I commercianti, però, avevano già investito 10mila euro per l’utilizzo delle aree esterne.

Il Comune ha già delle proposte che domani l’assessore Sorgia presenterà in Consiglio comunale. Poco, pochissimo tempo, dunque, per tentare di salvare la stagione appena iniziata.

