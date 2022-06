Domani è la volta della prima prova scritta di Italiano, uguale per tutte le scuole. In Sardegna i candidati alla prova di maturità sono 12.927, suddivisi in 404 commissioni.

Per gli esami saranno impegnati complessivamente 404 presidenti di commissione e 3.629 docenti commissari interni.

Tra Cagliari e provincia l’esercito più numeroso di studenti: 5.864. Al secondo posto Sassari con 4.128 maturandi. Il capoluogo turritano è primo nella classifica dei candidati esterni: sono 151 contro i 113 di Cagliari. A Oristano si presenteranno a scuola 1.166 studenti, mentre a Nuoro i candidati saranno 1.769.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it