Tra i banchi dell’opposizione in Consiglio regionale qualcosa sta cambiando. È di questa mattina l’annuncio della formazione del nuovo gruppo politico LeU-Articolo1-Demos-Possibile.

Tutto è partito dalla volontà di Demos e Possibile di “allargare la massa critica di centrosinistra”, come spiega la consigliera Laura Caddeo, eletta con la civica di Noi la Sardegna.

Il gruppo Leu quindi ha cambiato nome ed è passato da tre a cinque componenti: oltre a Laura Caddeo, che entra a far parte del gruppo Possibile, approda nella nuova formazione anche Maria Laura Orrù, eletta nella lista Sardegna in Comune. Entrambe lasciano le fila dei Progressisti.

Del gruppo, invece, continuerà a far parte l’esponente dem Roberto Deriu, che all’inizio della Legislatura aveva dato un’adesione tecnica per consentire a Eugenio Lai e Daniele Cocco di costituire un gruppo consiliare. Deriu resterà “per mantenere un ponte di dialogo con il PD”, ha spiegato il capogruppo Lai.

“È un’operazione che parte da lontano – ha spiegato all’Ansa Laura Caddeo, che sarà vicecapogruppo -. La legislatura non è finita e noi dobbiamo vigilare affinché nei diciotto mesi che restano non si facciano brutte leggi”. Secondo Maria Laura Orrù “si tratta di un percorso politico per la costruzione di un progetto di Sardegna”.

