La Regione Sardegna fa dietrofront a dispetto di quanto detto soltanto qualche settimana fa: i contratti dei navigator, per il potenziamento dei Centri per l’impiego regionali, verranno prorogati.

“Positiva la disponibilità della Regione a prorogare i contratti dei navigator e apprezzabile anche la dichiarata intenzione dell’assessora Zedda a valutare, in concorso con il Governo, soluzioni strutturali per il definitivo inserimento dei navigator fra le risorse umane destinate al potenziamento delle politiche attive, di formazione e ricollocamento dei disoccupati”. È il commento della presidente della Commissione Lavoro della Camera, Romina Mura (PD), in merito a quanto emerso dalla riunione di ieri tra le organizzazioni sindacali e l’assessora regionale della Sardegna a Lavoro e Formazione professionale Alessandra Zedda.

“Il tavolo tra Governo, Regioni e organizzazioni sindacali – precisa Mura – è lo strumento per dare soluzione allo status precario di questi tecnici dei servizi per l’impiego”.

