L’allenatore della Juventus Massimo Allegri ha querelato l’ex compagna Claudia Ughi, psicologa dello sport e consulente all’area psicologica del team bianconero, per aver speso per fini personali i soldi del mantenimento che il tecnico sportivo versava per il figlio 11enne dei due. L’accusa nei confronti della donna è di appropriazione indebita e violazione degli obblighi familiari.

Dall’inchiesta è emerso che ci sarebbero state oltre 200mila euro di spese indebite su 600mila che Ughi aveva percepito dopo la fine della relazione con Allegri, durata ben tredici anni. In particolare la donna avrebbe utilizzato la somma per pagare la retta universitaria della figlia.

I due avevano trovato un accordo, dove l’allenatore si impegnava a versare 10mila euro al mese per il mantenimento del figlio, ma nel 2021, dato che non sedeva in nessuna panchina, aveva chiesto una riduzione a 5mila euro. Richiesta respinta. Da qui è scattata la querela. L’ex compagna si è difesa dicendo: “Una madre non può fare figli e figliastri″.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it