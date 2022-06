Due pony, posizionati uno in via Garibaldi e l’altro in via Manno. Saranno loro – a quanto pare – l’attrazione per i cagliaritani, grandi e piccini, che ogni giovedì di luglio parteciperanno alla prossima edizione di Shopping sotto le stelle in programma nel capoluogo. La manifestazione, come al solito, è organizzata dai commercianti del centro di Cagliari per rilanciare gli acquisti in questa torrida estate 2022. Ma ovviamente la ipotizzata presenza dei due animali non ha mancato di suscitare molte polemiche.

“Ho pensato ad uno scherzo di cattivo gusto. Invece no, pare che sia tutto vero”, scrive su FB Valerio Piga, responsabile per la Sardegna dell’associazione ambientalista e animalista Difensori della Natura. “Addirittura, il tutto organizzato con il patrocinio del Comune di Cagliari che ha elargito ben 10 mila euro ad un’associazione di commercianti per organizzare anche questa follia”.

“Ormai in tutte le capitali europee sono in vigore leggi per impedire che tutti gli animali vengano sfruttati per intere giornate, a volte anche fino a notte fonda, in eventi rumorosi e affollati. E questa sarebbe la Cagliari Capitale europea del verde? Portare dei poveri Pony in centro città con temperature alte e giornate afose in mezzo alla folla, come se fossero degli oggetti da esibire? Non ci pensate allo sforzo psico-fisico che subiranno queste povere creature? Mi auguro che ci sia un ripensamento perché sarebbe scandaloso. Son sicuro che non tutti i commercianti siano d’accordo con questa iniziativa. Non si sfruttano gli animali per attirare la gente in centro per cercare di fare qualche guadagno in più. C’è un limite alla decenza”.

