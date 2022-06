Con la sua Fiat Punto aveva investito sulle strisce pedonali una studentessa di 28 anni che stava attraversando in via Roma ed era fuggito senza prestare soccorso. Per questo episodio, risalente allo scorso 29 maggio, un 35 enne pakistano residente a Cagliari è stato denunciato a piede libero per lesioni personali e omissione di soccorso dai carabinieri della Stazione di Cagliari-Stampace. La ragazza era stata trasportata con un’ambulanza del 118 al “Brotzu” e aveva riportato lesioni a un piede e a una mano.

