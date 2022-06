È stato arrestato dalla Polizia di Stato l’autore dell’aggressione ai danni di un giovane 26enne avvenuta sabato sera in via Seruci. Si tratta di un pregiudicato cagliaritano di 25 anni. La vittima era stata colpita al braccio da una grossa arma da taglio, probabilmente una roncola o un machete, e per la profonda ferita, che gli aveva causato un forte shock emorragico, il ragazzo era stato trasportato all’Ospedale “Brotzu” in codice rosso, mentre il 25enne era riuscito a darsi alla fuga.

Immediatamente dopo quell’episodio, in cui erano intervenuti i Carabinieri di Cagliari, è iniziata la caccia all’uomo, che si è conclusa questa mattina, quando gli investigatori della Squadra Mobile hanno rintracciato l’aggressore in un appartamento di via Seruci, che l’uomo aveva occupato abusivamente e dove lo stesso si era barricato, minacciando di far saltare in aria il palazzo con il gas. I poliziotti della Mobile sono riusciti a fare irruzione nell’appartamento e a fermare l’uomo, nonostante questi avesse aizzato contro di loro due cani Rottweiler.

Portato in Questura, il 25enne è stato sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria per lesioni personali gravissime e resistenza a Pubblico Ufficiale e sarà tradotto presso il Carcere di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il fermo di polizia giudiziaria, motivato dal pericolo di fuga, è stato eseguito in questura insieme ai Carabinieri della Compagnia di Cagliari che stavano indagando sull’aggressione .

