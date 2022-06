“L’ambasciatore israeliano Dror Eydar si è recato in visita in Sardegna per suggellare un rapporto economico e culturale stretto tra Israele e la Sardegna. Il presidente del consiglio Pais si è affrettato a regalare una spilla dei quattro mori che l’ambasciatore si è prontamente appuntato sul bavero della giacca a favore di telecamera. Questa maggioranza regionale, conosciuta per non brillare di azioni particolarmente meritorie, non imbecca neanche questa. Premia coloro i quali hanno ucciso, notizia confermata da un’indagine indipendente dell’ONU, la giornalista Abu Akleh di Al Jaazera per poi caricarne vergognosamente e con inaudita violenza il corteo funebre in Cisgiordania”. Durissimo l’attacco del segretario regionale del Partito di Rifondazione Comunista, Enrico Lai, riguardo la visita del rappresentante dello Stato israeliano nell’Isola dove ha incontrati esponenti della politica regionale e locale.

“Non ultima – prosegue Lai – anche la giornalista Ghofran Warasnah di 31 anni uccisa sempre dal fuoco militare israeliano in Cisgiordania. La Sardegna sancisce rapporti di amicizia con uno stato profondamente guerrafondaio che ha fatto della violenza e del tentativo di annientamento nei confronti del popolo palestinese la propria ragion d’essere. Rimarchiamo che il gesto di Pais, rappresentando il nostro popolo, viene compiuto non nel nostro nome. Esprimiamo piena solidarietà al popolo palestinese e all’associazione di amicizia Sardegna – Palestina per questo gesto inconcepibile”.

