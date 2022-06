Nei tavolini sistemati nell’enorme parco alberato di 800 metri quadri quasi davanti al porto di Cagliari sarà possibile prendere un aperitivo o consumare la cena. Oppure sarà possibile pernottare in una delle nove suite previste. Il nuovo albergo a 5 stelle che sarà aperto in Viale Regina Margherita sarà un vero gioiello e diventerà sicuramente uno degli stabili più belli della città. Realizzato in un palazzo finora dismesso nei pressi dell’ex Manifattura Tabacchi, sarà arricchito con arredi realizzati da artisti contemporanei. Il bar e il ristorante, nel grande giardino interno, saranno fruibili liberamente dai cagliaritani.

