Si snoderà lungo 4,75 chilometri la prima tappa dell’edizione 2022 del “Giro Donne” che prende il via oggi, giovedì 30 giugno 2022 alle 12,50, da Cagliari con una cronometro individuale. Partenza alla Saline e arrivo sul Lungomare del Poetto in uno scenario suggestivo che sancirà il via alla manifestazione ciclistica che coinvolge 144 atlete che si daranno battaglia in una tappa che da percorrere in media in sei minuti.

Nuovo appuntamento, domani, con la Villasimius-Tortoli per la carovana a due ruote che sarà in Sardegna anche sabato 2 luglio con la Cala Gonone-Olbia. Al termine della terza tappa isolana, il Giro Donne si trasferirà nella penisola per completare il percorso fatto di dieci tappe totali per complessivi mille chilometri. Dopo la Sardegna verranno attraversate Emilia Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto.

“Una nuova grande occasione per Cagliari il commento dell’Assessore allo Sport Andrea Floris presente alla partenza della gara – perché ci permette non solo di ospitare una manifestazione sportiva di rilievo internazionale ma anche di far conoscere il nostro territorio al di fuori dei confini della Sardegna”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it