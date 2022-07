Sa Stiddiosa si colora di luci e suoni anche per questa estate 2022. La terza edizione di “Trekking e paesaggio” è prevista per la sera e la notte del 31 luglio, con lo spettacolare concerto di Sebastian Plano, musicista argentino, violoncello e live electronics, che ha ricevuto la nomination al 62nd Grammy Award, come Best New Age Album.

Prima del concerto le guide dell’Ecomuseo di Seulo presenteranno e racconteranno la storia del sito naturalistico unico in Sardegna, fino al calare del sole quando sarà possibile ammirare in esclusiva la cascata e la piscina illuminate con studiate luci scenografiche. Infine, sotto le luci, le stelle e l’acqua delle piscine naturali, si esibirà il musicista compositore internazionale Sebastian Plano. A fine concerto, torcia in testa e scarponi ai piedi, partenza del trekking di risalita notturno sotto le stelle.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it