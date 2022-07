Proseguirà almeno fino a lunedì prossimo l’ondata di calore che sta avvolgendo la Sardegna. Il Servizio di Protezione Civile regionale ha appena pubblicato un avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse che sarà in vigore dalle 10 di domani (domenica 3) alle 18 di lunedì 4 luglio. Il provvedimento è stato adottato per le alte temperature (onda di calore) previste nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato dall’Avviso, si prevedono sulla Sardegna temperature in generale e progressiva estensione spaziale risultando anche molto elevate, ovvero superiori ai 37°C, e anche maggiori di 40°C.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it