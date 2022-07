Continuano i controlli della polizia locale di Cagliari finalizzati alla sicurezza e rispetto delle ordinanze comunali.

In questo fine settimana sono stati sanzionate 6 persone per 200 euro ciascuno che si intrattenevano nella zona rocciosa interdetta per pericolo frane di Calamosca.

