È confermato lo sciopero degli appalti pulizie degli ospedali Brotzu e Businco proclamato domani, che sarà accompagnato da un presidio dei lavoratori davanti all’ospedale in via Peretti dalle 10 alle 11 e 30.

Le ragioni della mobilitazione sono legate al fallimento delle trattative contro i doppi turni di lavoro imposti dalle società Sistemi Integrati che, con il Consorzio Evolve, è subentrata di recente nell’appalto.

“Si tratta di lavoratori part-time per i quali l’imposizione di due fasce orarie determina un netto peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro”, hanno spiegato i segretari Nella Milazzo (Filcams Cgil), Giuseppe Atzori (Fisascat Cisl) e Vincenzo Dimonte (Uiltrasporti Uil) sottolineando anche che, “considerato l’orario ridotto, i lavoratori hanno il diritto di avere un unico turno, anche per permettergli di conciliare i tempi di vita e di lavoro oppure di trovare un’altra occupazione per raggiungere la piena retribuzione”.

