Lo staff di Chiara Ferragni batte sempre più bandiera sarda. Dopo Manuele Mameli, suo storico hairstylist, la notissima influencer ha deciso di affidarsi anche ad Andrea Soriga. Entrambi i professionisti sono di Cagliari e si occuperanno del look della Ferragni.

Andrea Soriga di professione fa l’hairstylist. Divenne celebre già quando fu scelto per realizzare il look per la lunga chioma di Elodie, raccolta in una coda di cavallo che in poco tempo ha fatto il giro di apprezzamenti su media e social media, chioma sfoggiata nella 71esima edizione del Festival di Sanremo.

Ma il giovane talento, con base a Milano ma originario della provincia di Cagliari, è da anni ormai che valorizza con la sua creatività le acconciature di personaggi dello spettacolo come le influencer Giulia De Lellis, Giulia Salemi e la cantante pop Gaia Georgina Rodriguez, modella per grandi firme e moglie di Cristiano Ronaldo.

Nessuna scuola professionale di parrucchieri alle spalle, ma tanta gavetta nei saloni di bellezza di Cagliari e dell’hinterland. Tra questi, il Sexy in the City, tra i più noti del capoluogo sardo, dove ha lavorato come hairdresser. Non è un caso, infatti, che Paola Troncia, titolare del salone, lo abbia scelto per affidargli l’acconciatura per il suo matrimonio da favola.

Oggi Andrea Soriga ha una nuova cliente di cui occuparsi: una delle più importanti influencer del mondo. Chapeau.

