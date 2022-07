Tra le accuse rivolte al gruppo degli Sconvolts nella maxi inchiesta della Digos di Cagliari c’è anche quella di tentato omicidio. Il riferimento è all’assalto agli autobus degli ultrà bresciani avvenuto il 26 agosto 2019 sulla strada statale 131 all’altezza di Sardara. Secondo gli inquirenti, l’obiettivo era “provocare la morte dei tifosi avversari”.

In quel frangente, infatti, quando le pattuglie della polizia poco prima dell’una interruppero la scorta dei due autobus, gli Sconvolts iniziarono a lanciare una ventina di sassi e pezzi di granito da un punto sopraelevato o nella corsia opposta di marcia. Uno di questi ha sfondato il parabrezza del mezzo, sfiorando il viso dell’autista.

“Per puro caso il conducente non è stato colpito – scrive il Gip nell’ordinanza – , eventualità dalla quale sarebbero potute derivare conseguenze facilmente immaginabili per la sua incolumità e per quella dei trasportati”.

