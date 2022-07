A breve anche in Sardegna verranno aperte le prenotazioni per la quarta dose del vaccino anti-Covid per gli over 60 e i fragili over 12. “Abbiamo avviato una ricognizione con le Asl e le aziende ospedaliere – dice l’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu – per fare il punto sulle forze in campo che ci consentirà di definire i percorsi migliori per dare seguito a quelle che sono le nuove indicazioni per l’ampliamento della platea a cui è rivolta la seconda dose di richiamo, circa 500mila persone in Sardegna”.

Gli hub che saranno messi a disposizione restano per ora quelli rimasti aperti. “Speriamo vi sia una risposta significativa, sinora per over 80 e fragili non c’è stata”, aggiunge Nieddu ricordando che i vaccini potranno essere somministrati anche dai medici di base e dalle farmacie. “La campagna di vaccinazione – prosegue l’assessore regionale – ha registrato numeri importanti: circa l’87% della popolazione ha completato il ciclo primario e si è sottoposta alla terza dose l’84% della platea eleggibile alla vaccinazione”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it