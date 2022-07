“La Regione è pronta a fare la sua parte, sostenendo i costi fino al 49%: parliamo di un’opera importante non solo per Cagliari ma per tutta la Sardegna”. Così l’assessore regionale al Bilancio Giuseppe Fasolino intende rassicurare la società e il Comune, dopo la deposizione del progetto definitivo per il nuovo stadio dei rossoblù.

Ora bisognerà attendere l’iter burocratico, che prevede la votazione in Consiglio comunale, una gara internazionale e le autorizzazioni per il cantiere di demolizione e edificazione della nuova struttura. Ma per l’immobile i fondi regionali sono necessari.

Se prima si parlava di 50 milioni di costi reali, ora potrebbero servirne il doppio. Da parte sua, il Comune dovrebbe stanziarne 10, mentre la Regione, per voce dell’assessore Fasolino, dice: “Dobbiamo sederci attorno a un tavolo, discuterne e quantificare”.

