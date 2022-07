“Oggi in aula al Consiglio comunale di Cagliari un fatto gravissimo senza precedenti: il presidente non riesce a gestire l’aula durante il dibattito su Bilancio e chiamano i vigili urbani. La seduta è stata chiusa perché alla fine è mancato pure il numero legale, non riescono neppure a tenere la maggioranza. Vergognosi”. Così la consigliera comunale di Possibile, Francesca Mulas Fiori, in riferimento all’episodio accaduto ieri pomeriggio in Consiglio comunale a Cagliari.

Durante la seduta per l’approvazione del Bilancio, come riporta YouTg.net, l’opposizione ha presentato una lunghissima serie di modifiche all’emendamento Balletto da 6 milioni di euro. Ma il sindaco Paolo Truzzu ha deciso di usare la “tagliola”, facendo ritirare lo stesso emendamento per proporne uno identico. Così tutti gli atti dell’opposizione sono caduti.

Immediata la reazione dai banchi della minoranza: Anna Puddu (Progressisti) parla di atteggiamento antidemocratico; Camilla Soru (PD) definisce “fascista” la decisione di Truzzu.

D’altra parte, il consigliere di Fratelli d’Italia Pierluigi Mannino commenta: “Capisco la loro frustrazione, ma hanno governato la città per otto anni, adesso devono accettare che chi governa ne ha una visione diversa”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it