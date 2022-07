A Cagliari, nel mese di giugno 2022, l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività, per la parte congiunturale, ha segnato una variazione del +1,4%, in aumento rispetto al +0,6% registrato nel mese precedente. L’indice tendenziale registra una variazione del +8,4% rispetto alllo stesso periodo del 2021.

Il picco massimo si raggiunge per tre categorie in particolare: Abitazione, acqua, elettricità e combustibili che raggiunge il +27,2% rispetto a maggio 2021; Trasporti segna un +15,8% e Prodotti alimentari e bevande alcoliche registra un +9,1% per lo stesso periodo di riferimento. In aumento significativo anche Servizi ricettivi e ristorazione (+7,3%) e Mobili, articoli e servizi per la casa (+6,3%).

