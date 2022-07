Mentre percorreva la via Roma con una Fiat Panda alle 4,30 del mattino ha perso il controllo del veicolo andando ad urtare un’auto in sosta sul lato destro della strada. Il conducente, un ragazzo di nazionalità inglese, è stato sottoposto dalla Polizia ad accertamento etilometrico, risultando positivo con un tasso di quasi tre volte oltre il consentito. Per questo motivo gli è stata ritirata la patente ed è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza. Nessuno tra conducente e passeggeri rimaneva ferito.

