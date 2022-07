Oggi si vota alla Camera per il disegno di legge costituzionale sull’insularità. Un evento storico per la Sardegna, dopo cinque anni di proposte e interventi, manifestazioni e raccolte firme, per permettere all’Isola di stare al passo col resto d’Italia, in termini di trasporti, ma non solo.

I voti necessari sono 316 per dare il via libera alla proposta di legge e far sì che il principio dell’insularità venga inserito in Costituzione e all’articolo 119 venga aggiunto un nuovo comma.

