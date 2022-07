Gianluca Podda, 28 anni residente a Zerfaliu, stava tornando a casa in sella alla sua bici quando è stato tamponato da un’auto. Il tragico episodio è avvenuto nella notte di ieri, sulla statale 292, all’altezza di Nurachi.

Il giovane stava pedalando in direzione di Riola Sardo, e arrivato all’altezza del chilometro 122,800, è stato urtato da un’Audi A3, guidata da un 38enne. L’impatto ha fatto balzare il ciclista dal mezzo a due ruote ed è finito sull’asfalto.

Il conducente dell’auto si è fermato per aiutarlo e ha chiamato i soccorso, ma per il giovane non c’era più niente da fare. Nonostante l’immediato intervento del 118 è morto sul colpo a causa di diversi traumi.

Entrambi i mezzi son stati sequestrati. Il conducente rischia l’accusa di omicidio stradale.

