È passato un mese dalla nomina del Capitano, ma la Compagnia dei Barracelli di Quartu Sant’Elena non è ancora stata costituita. L’elenco dei Barracelli pare sia in possesso del Comune già da diverso tempo e che per motivi sconosciuti, ma l’organismo, che potrebbe essere decisivo in un periodo difficile dal punto di vista della tutela dell’ambiente, non è inspiegabilmente ancora in grado di operare.

“La Legge Regionale prevede che nei 30 giorni successivi dalla nomina di Capitano, la Giunta Comunale predispone, d’intesa con il Capitano, l’elenco dei componenti la Compagnia dei Barracelli e lo sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale – si legge in una nota della Segreteria Regionale SAROPOL-CONFSAL in cui si lamenta appunto la mancata costituzione della Compagnia dei Barracelli di Quartu Sant’Elena, che a tutt’oggi non è operativa nonostante sia stato già nominato e abbia già prestato il dovuto giuramento il Capitano della medesima nel mese di febbraio scorso”.

“Risulterebbe che l’elenco dei Barracelli sia già in possesso del Comune di quell’Area Metropolitana già da diverso tempo e che per motivi sconosciuti, la Compagnia dei Barracelli non è stata resa operativa – prosegue la nota -. Le frequenti attività delittuose che si rilevano nel territorio Comunale di Quartu Sant’Elena e ancora di più gli incendi perlopiù di origine dolosa, che in questa estate stanno devastando il fragile territorio, non dimenticando le calamità naturali dei scorsi mesi invernali e autunnali, impongono di accelerare l’iter burocratico perché la Compagnia dei Barracelli possa finalmente operare quanto prima nel territorio oltre che ai compiti dei servizi di Pubblica Sicurezza e Ambientali unitamente alle Forze di Polizia dello Stato e Locali, nella difesa del territorio con la lotta attiva Antincendio e salvaguardia Eco Ambientale, come previsto dai propri compiti d’Istituto. Certi che l’opera di salvaguardia messa in opera dai Barracelli quale organo di Polizia Locale Rurale sia fondamentale per il controllo nell’ambito di questa realtà Quartese compresa nell’Area Metropolitana di Cagliari i cui cittadini si auspicano una celere concretizzazione per l’immediata definizione della costituzione della Compagnia dei Barracelli di Quartu Sant’Elena”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it