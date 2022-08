Dopo il comandante dello yacht Amore, indagato per il tragico incidente in cui ha perso la vita un manager tedesco con passaporto britannico, Dean Kronsbein, entra nella lista degli iscritti anche il comandandante della Sweet Dragon, l’imbarcazione di proprietà della famiglia Berlusconi che ha soccorso l’uomo colpito da un infarto e le altre sei persone a bordo. Le accuse sono di omicidio colposo e lesioni.

Nello schianto son rimaste ferite quattro persone, di cui due – la moglie e la figlia dell’armatore – son state trasportate in codice rosso. La figlia, inoltre, è stata sottoposta anche a un intervento chirurgico alla testa, nel reparto di Neurochirurgia del Santissima Annunziata di Sassari.

Secondo le prime testimonianze, raccolte nelle indagini condotte dalla Guardia costiera di Olbia con il coordinamento della om Enrica Angioni e del procuratore Gregorio Capasso, il comandante dell’Amore, come ha dichiarato lo stesso, sarebbe stato costretto a una virata repentina per evitare la collisione con la Sweet Dragon, che si dirigeva in una rotta parallela alla barca del cittadino britannico. Tutto confermato anche da altri testimoni.

Venerdì sarà effettuata l’autopsia sul corpo di Kronsbein, come richiesto dalla Procura. La famiglia della vittima, assistita dall’avvocato Egidio Caredda, ha nominato un medico legale di fiducia che assisterà all’autopsia. Secondo le prime ricostruzioni, l’armatore sarebbe sbalzato in acqua dopo l’urto e morto per arresto cardiaco. Nonostante i tentativi di rianimazione sulla banchina di Porto Cervo, quando l’uomo era ancora in vita ma incosciente, non c’è stato niente da fare.

Intanto la famiglia, secondo quando detto dall’avvocato Caredda, chiede di accertare le cause esatte della morte. Per questo il legale nominerà anche un perito navale marittimo per chiarire la dinamica dell’incidente.

Da quel che si è appreso, Kronsbein era un noto uomo d’affari con stretti legami con la Corona brittanica, nonché Ceo della Ultrafilter GmbH, un’azienda medica fra le più importanti nel Regno Unito per la produzione di filtri medicali e mascherine anti-Covid.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it