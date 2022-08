La “Festa del Gusto”, che porta il meglio del cibo di strada sardo, nazionale e internazionale nelle piazze più famose e amate della Sardegna approda a Marina Piccola.

L’appuntamento è nella piazza sul mare più amata dai cagliaritani e non solo, proprio all’inizio della spiaggia del Poetto.

Il programma dal 5 al 7 agosto:

Venerdì 5 agosto: il suggestivo dj set del DJX che rientra in Sardegna dopo aver fatto impazzire Parigi

Sabato 6 agosto: l’emozioni del magico sassofono di Yuri Deidda.

Domenica 7 agosto: nuovamente animazione coordinata dal Brasile con Gaby e i balli di gruppo.

Cosa si mangia?

Una grande festa culinaria con oltre 100 proposte gastronomiche per tutti i gusti. Dal maialetto e agli arrosti della tradizione sarda che faranno gli onori di casa, poi subito 3 grandi novità:

La cucina casereccia del Salento con una parmigiana di melanzane super.

Lo stand dedicato totalmente alla mozzarella di bufala campana;

Burritos, tacos e cibi della tradizione messicana.

Ma anche la picanha brasiliana, l’angus argentino, il vero barbecue in stile americano del Pitmaster. E poi gli arrosticini abruzzesi, le pizze fritte napoletane del Maestro pizzaiolo Verdicchio, i panzerotti di Mauro Mancino e chi più ne ha più ne metta.

Oltre 100 proposte. Eccone alcune:

Ci sono proposte per tutti i gusti e per tutte le tasche. Non buttatevi subito sul primo stand che trovate, non c’è fretta, c’è cibo per tutti. Perciò girate prima tra le cucine, perdetevi tra il fumo di griglia e i profumi degli arrosti, scegliete con comodo, i prezzi sono tutti esposti!

Qualche esempio: un ricchissimo Brebei Burger costa solo € 6, un panino con carne mista brasiliana viene € 8, un panino con Picanha € 10 (salse incluse), un piatto di carne mista € 15, un piatto grande di Picanha € 20. Dai messicani un ottimo tris ranchero costa € 14 (1 burrito + 1 taco + papas mexicanas).

Fino ad arrivare allo strepitoso panino gourmet dello stand americano, decisamente buono e sostanzioso, ma più caro, anche perché ogni aggiunta si paga. Discorso simile per lo stand ligure che vende a peso, piatti di grande qualità, ma sii consapevole che più il piatto si riempie e più il prezzo sale.

Cosa si beve?

Fiumi di birra da tutta la Sardegna, da tutta Italia e da tutto il mondo. Un’autentica festa della birra, un evento nell’evento!

Novità: La birreria belga, 16 metri di stand e spine di strepitosa birra artigianale.

Tutti i giorni:

Mercatino artistico artigianale e alimentare



Area animazione intrattenimento bimbi

Uscita delle mascotte a rotazione della Disney.