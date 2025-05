15 Maggio: il giorno giusto per dare credito alle idee che contano

Il 15 maggio sarà il momento del Finance day che si svolgerà a Sassari nella sede di Promocamera a Predda Niedda organizzato dalla Camera di Commercio di Sassari. Sarà un’intera giornata interamente dedicata alla finanza ma soprattutto a chi vuole acquisire gli strumenti e le conoscenze necessarie per apprenderla al meglio e più a fondo. Sarà un evento caratterizzato da un doppio appuntamento: la mattina sarà interamente dedicata alle scuole secondarie superiori per divulgare tra i giovani gli strumenti finanziari e lo spirito imprenditoriale in “Io penso positivo”; nel pomeriggio “Dentro la Finanza d’impresa” l’evento nazionale dedicato ad imprese, professionisti, stakeholder economici ed enti pubblici per approfondire l’utilità dei canali necessari per accedere a sostegni concreti imprescindibili ed affrontare i cambiamenti imposti dal mercato e dall’evoluzione della finanza.

L’evento pomeridiano a partire dalle 15 sarà anche l’occasione per fare un bilancio di quanto, fino ad oggi, realizzato all’interno del percorso del Progetto “HUB 4 FIN: centro di accompagnamento alla finanza – attivato dallo Spoke 4 del PNRR, parte del più vasto ecosistema e.INS – Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia – che vede come capofila la Camera di commercio di Sassari, insieme agli enti camerali di Cagliari-Oristano e Nuoro, il Banco di Sardegna e alle due Università sarde. HUB4FIN si contraddistingue per essere, unico in Italia, un laboratorio sperimentale capace di avvicinare le imprese della Sardegna al mondo della finanza.

“Dentro la Finanza d’Impresa” traccerà e condividerà con platea e relatori lo stato della finanza alternativa sui mercati nazionali e internazionali con particolare riferimento allo scenario isolano legati all’evoluzione di HUB4FIN che nei prossimi mesi vedrà protagoniste le imprese, coach ed advisor impegnati sul campo per concretizzare idee e progetti di innovazione.

Nel ricco programma di “Dentro la finanza d’impresa” apriranno l’incontro insieme al presidente della Camera di Commercio di Sassari Stefano Visconti, il presidente di Unioncamere nazionale Andrea Prete, il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia e il Prof. Gavino Mariotti, Rettore dell’Università di Sassari. Modera Ivana Pisciotta, Redattore Capo e Responsabile della Redazione Economia di AGI.

A seguire, alle ore 16, una sessione dal titolo “L’evoluzione della Finanza: le possibili strade di accesso per le imprese” che prevede gli interventi di Aminata Gabriella Fall, Divulgatrice finanziaria e Influencer; Tommaso Tabellini, Relationship Manager – Elite, Borsa Italiana Group; Massimo Daniele Concas, Direttore generale SFIRS S.p.A; Tiziana Pompei, Direttrice generale di Si.Camera; Danilo Maiocchi, Direttore generale di Innexta; Enrico Pandian, Imprenditore in settori innovativi; Roberto Pedditzi, Unità di Progetto PNRR Sardegna.

Altro momento, dalle 17, che focalizzerà l’attenzione sui temi più direttamente legati al progetto, la tavola rotonda dal titolo “Hub4Fin: centro di accompagnamento alla finanza” moderata da Gianluca Cadeddu, Program Manager del progetto PNRR “Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia“ cui prenderanno parte Monica Cugia, Responsabile Servizio Promozione Economica Camera di commercio di Sassari; Paola Del Fabro, Responsabile della Finanza d’Impresa e Crediti Speciali Banco di Sardegna Spa; Alessio Scano, Professore di Diritto Commerciale nell’Università di Sassari; Riccardo De Lisa, Professore di Economia degli intermediari finanziari dell’Università di Cagliari.

Consulta il programma di dettaglio e iscriviti all’evento per partecipare (https://www.hub4fin.it/finance-day/)

Durante la mattinata, l’interessante prologo-apertura di “Io penso positivo” con gli studenti delle superiori. Il focus sarà sul tema “Imprenditorialità: avvio e gestione di una start up”. L’incontro offrirà una guida pratica su come avviare e gestire un’impresa, fornendo strumenti utili per affrontare le sfide del mondo imprenditoriale. Esperti del settore illustreranno le fasi chiave della creazione di un’azienda, dalla scelta della forma giuridica alla gestione finanziaria, fino alle strategie per la crescita sostenibile. Un appuntamento, moderato da Daniele Grassucci Co-founder e giornalista direttore di Skuolanet, per chi sogna di diventare imprenditore o vuole approfondire la gestione d’impresa. Durante il Live Show, gli studenti e le studentesse avranno l’opportunità di apprendere anche attraverso divertenti e sfidanti “game quiz” con premi per i primi tre classificati. Intervengono: Beatrice Carolina Iaia, Imprenditrice e Co-Founder Biotitan Nanotechnology, Mattia Vecchietti, Consulente OSM Education.