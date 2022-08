La spiaggia di Tuerredda è al primo posto della classifica delle 20 spiagge migliori della Sardegna stilata da Holidu, tra i portali di prenotazioni più utilizzati sul web. Subito dopo si trova la spiaggia di Is Arutas, mentre spiaggia La Cinta chiude il podio. Seguono la spiaggia di Porto Giunco a Villasimius e quella di Su Giudeu, entrambe nella provincia del Sud Sardegna a completare la top 5.

In Sardegna, ma come ai Caraibi, con una spiaggia di sabbia bianca e mare cristallino, Tuerredda registra un punteggio di 4,7 e 10mila commenti per un totale di 51141 punti. Al secondo posto Is Arutas, a Cabras, la più celebre dell’area marina della penisola del Sinis, nota anche con l’appellativo di “spiaggia dei chicchi di riso” per la forma e la consistenza dei granelli. È un vero e proprio gioiello nell’Oristanese, distante circa 15 chilometri dal centro abitato: un paradiso che ha conquistato i vacanzieri di ogni angolo del mondo, con oltre 7000 commenti e 4,7 di punteggio per un totale di 34052 punti.

Segue La Cinta, che crea un arco lungo cinque chilometri di dune di sabbia bianca e sottile davanti ad un mare azzurro e limpido in un contesto che, nonostante sia frequentatissimo, è di fatto rimasto davvero incontaminato. Una spiaggia adatta a tutti: bambini, giovani e appassionati della natura; proprio questi ultimi troveranno pane per i loro denti grazie alla grande varietà ambientale dell’isola che la rende perfetta per dedicarsi all’avifauna o al “birdwatching” con tantissime specie che vivono indisturbate in questo angolo di paradiso. Con oltre 6mila commenti e 4,5 di punteggio è al terzo posto con poco meno di 30000 punti.

La Spiaggia di Porto Giunco è la perla dell’area marina di Capo Carbonara, con i suoi 86 chilometri quadrati di territorio e mare caratterizzato da una lunga distesa di soffice sabbia chiarissima e dalle sfumature rosa derivanti da frammenti granitici; questa spiaggia è dotata di tutti i servizi balneari e di noleggio, con una grande offerta di alberghi oltre che chioschi-bar in cui fare l’aperitivo o di locali notturni in cui darsi alla pazza gioia. E per gli amanti del mare in senso stretto, tante sono le attività possibili: surfing ma anche snorkeling ed immersioni arricchite dalla copiosa presenza di pesci all’inseguimento delle correnti calde. Con quasi 6mila commenti e 4,7 di punteggio è al quarto posto con meno di 28000 punti.

La spiaggia di Su Giudeu, a Chia, è delimitata da un suggestivo cordone di sinuose dune alte anche 20 metri e alle sue spalle si trova lo stagno di Spartivento, noto per la presenza in estate di suggestivi fenicotteri rosa. Pur essendo inserita in un contesto naturale di bellezza davvero rara, Su Giudeu non è allo stato selvaggio né tantomeno risulta difficile da raggiungere. Inoltre, essendo caratterizzata da fondali davvero bassissimi, risulta essere indicata particolarmente per chi viaggia con bimbi piccoli, mentre gli amanti di snorkelling e delle immersioni potranno divertirsi spostandosi di pochi metri dalla riva. Con oltre 5mila commenti e 4,7 di punteggio è al quinto posto con oltre 25000 punti.

Seguono nella classifica: il Poetto di Quartu Sant’Elena con 5673 commenti, un punteggio di 4,32 per un totale di 43947 punti; Berchida, a Siniscola con 5274 commenti, un punteggio di 4,62 e 42608 punti complessivi; Simius a Villasimius con 5358 commenti, un punteggio di 4,52 e 41119 punti in totale; la spiaggia del Lazzaretto ad Alghero che registra 5135 commenti, 4,42 di punteggio e 259410 punti totali; il Poetto di Cagliari con 4706 punti, 4,52 di punteggio e 117711 punti in totale; Capriccioli, ad Arzachena con 4681 commenti, un punteggio di 4,52 e un totale di 106512 punti; la spiaggia di Mugoni ad Alghero con 4394 commenti, un punteggio di 4,41 e 933413 punti complessivi; la spiaggia Delle Bombarde ad Alghero con 4414 commenti, 4,31 di punteggio e 898014 punti in totale; la spiaggia Isuledda a San Teodoro con 4149 commenti, 4,41 di punteggio e un totale di 825615 punti; Cala Luna a Baunei con 3947 commenti, 4,6 di punteggio e 1815616 punti totali.

Chiudono la classifica la spiaggia di Capo Comino a Siniscola con 3941 commenti, 4,6 di punteggio e 1812917 punti in totale; spiaggia di Porto Istana a Olbia con 3795 commenti, un punteggio di 4,51 e un totale di 707818 punti; Lu Impostu a San Teodoro con 3443 commenti, 4,61 di punteggio e 583819 punti totali; le Rocce Rosse di Arbatax, a Tortolì con 3430 commenti, 4,5 di punteggio e un totale di 1543520 punti; la spiaggia di Cea, sempre a Tortolì con 3191, un punteggio di 4,6 e 14679 punti in totale.

