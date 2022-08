“Non c’è al momento un reale e immediato rischio per la salute delle persone, nessuna nube tossica e non c’è stato nessun caso di intossicazione nemmeno nelle immediate vicinanze dell’impianto”. Lo dice all’Ansa il sindaco di Sassari, Nanni Campus, che nella giornata di ieri ha effettuato un sopralluogo nello stabilimento della Gesam, in località Truncu Reale, per analizzare la situazione in seguito al maxi rogo che sabato 6 agosto ha distrutto il punto di smistamento dei rifiuti.

“Rimane, invece, preoccupazione per l’eventuale ricaduta di diossina sui terreni e sulle colture – aggiunge il primo cittadino -. Per cui sarà necessario avere i dati dell’Arpas, che saprà sia valutare la quantità di diossina nell’area sia tracciare il perimetro dell’area interessata”.

Lo stesso Campus, poi, accompagnato dai tecnici comunali e dal comandante della Polizia Locale, Gianni Serra, ha fatto il punto sullo spegnimento dei focolai attivi ormai da due giorni. “L’incendio è quasi completamente spento – ha affermato – e restano pochissimi focolai attivi. Purtroppo l’impianto è andato completamente distrutto”.

