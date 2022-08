Kristina, la bambina di 5 anni scampata alla guerra in Ucraina grazie ai volontari dell’Anas Sardegna, è morta. La piccola era stata portata in Italia e affidata alle cure del Sant’Orsola di Bologna, in quanto affetta da una malattia molto rara: la sindrome di Pallister-Killian, che intacca il sistema nervoso e altri organi vitali.

Soltanto un mese e mezzo fa, la bambina ucraina era stata ricoverata. Due giorni fa erano arrivate le dimissioni, ma la malattia ha preso il sopravvento.

