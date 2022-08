“La destra vuole togliere le minime risorse destinate ai poveri, e proprio a quelli che in stragrande maggioranza non possono lavorare. Meloni venga a dirlo in Sardegna alle quasi 40 mila famiglie che hanno ricevuto in media poco più di 500 euro al mese, o alle 4 mila famiglie che hanno ricevuto meno di 300 euro di pensione di cittadinanza: parliamo di sussistenza. Uno Stato giusto in primo luogo non deve abbandonare in povertà i cittadini, né aumentare le disuguaglianze con la flat tax”. È la replica della presidente della Commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd) alla leader di FdI Giorgia Meloni, che in un video postato sui social ha definito “un fallimento totale” il reddito di cittadinanza.

“Da destra dicono che gli unici a meritare aiuto sono i poveri che non possono lavorare ma – aggiunge la deputata dem – lo sanno anche loro che in Italia ci sono milioni di lavoratori poveri, che hanno bisogno di sostegno da parte dello Stato”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it