Anche il centrodestra si appresta a chiudere la lista di candidati per le prossime elezioni politiche del 25 settembre.

Per Forza Italia, il coordinatore regionale Ugo Cappellacci correrà nel collegio di Cagliari Città Metropolitana per la Camera, mettendo da parte così la candidatura da capolista al proporzionale che verrà lasciato al deputato uscente Pietro Pittalis.

In casa Lega-Pds’Az, dopo i recenti screzi, si è deciso per la candidatura del senatore uscente Carlo Doria come capolista sul proporzionale per il Senato, mentre la senatrice uscente Lina Lunesu (Lega) sarà capolista per la Camera. Restano però ancora dei nodi da sciogliere: il primo è nel collegio Sassari-Olbia per la Camera, l’unico assegnato alla Lega. La nomina dovrebbe spettare al coordinatore regionale Dario Giagoni, ma a bussare alla porta per la stesas candidatura c’è anche l’assessore ai Trasporti Giorgio Todde.

I restanti quattro collegi spettano invece a Fratelli d’Italia. Nel Sud Sardegna, per il Senato, si è pensato alla coordinatrice regionale Antonella Zedda, ma la stessa potrebbe essere candidata anche come capolista al proporzionale, sempre per Palazzo Madama. Alla Camera, il capolista sarà Salvatore Deidda.

In campo centrista, anche “Noi Moderati” – Udc, Italia al Centro, Noi con l’Italia e Coraggio Italia – presenterà le liste sul proporzionale. All’assessore all’Istruzione Andrea Biancareddu andrà il posto da capolista al plurinominale per la Camera.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it