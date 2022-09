Vigilia delle vigilie per l’Olbia, che domani – domenica 4 settembre, alle ore 17.30 – inizierà il proprio cammino nel girone B di Serie C. Al ‘Nespoli’ arriverà il Pontedera, primo test probante per i galluresi dopo un lungo ritiro iniziato verso fine luglio.

“Quello che voglio vedere è una squadra sempre umile e combattiva che sappia incamerare lo spirito di appartenenza alla maglia” ha spiegato mister Roberto Occhiuzzi, “ai ragazzi ricordo sempre che in campo si va per chi lavora per la squadra e per tutte le persone che dall’esterno ci daranno una mano. Dobbiamo sentire la responsabilità di trascinare il pubblico dando l’esempio”.

I Bianchi dovranno vedersela con il Pontedera, unica società (dietro alla Carrarese), a vantare più partecipazioni consecutive dell’Olbia nel girone B 22/23. “Pur avendo cambiato qualche interprete e l’allenatore” ha evidenziato Occhiuzzi “si tratta di una squadra che ha un buon mix tra esperienza e gioventù. A prescindere dal modulo che adotteranno, noi dobbiamo pensare a pungere negli spazi che lasceranno a disposizione”.

(Foto credit: Olbia Calcio)

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it