I bagnanti della spiaggia di Lu Impostu di San Teodoro ricorderanno questa giornata per molto tempo. Infatti nella tarda mattina di oggi, sabato 3 settembre, ha perso la vita un turista di 78 anni. Le cause sono ancora da accertare, ma i primi riscontri sembrerebbero avvalorare la tesi del malore.

Il turista era appena entrato in acqua per farsi una nuotata quando le persone presenti in spiaggia lo hanno visto in difficoltà e, dopo averlo riportato a riva, hanno allertato il 118. Invano però il tentativo di rianimarlo sia per i bagnini che per i soccorritori.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it