L’esplosione di gioia è stata incontenibile per un inizio di Serie C da ricordare: l’Olbia ha battuto il Pontedera per 1-0 grazie ad un super gol di Boganini al 91’.

L’attaccante classe 2004 è entrato nel finale e ha fatto vedere grandi cose: prima ha colpito una traversa incredibile, a seguire la marcatura dalla distanza dopo aver dribblato diversi avversari.

In questo modo i bianchi hanno risolto una gara equilibrata che sembrava scivolare verso un semplice pareggio. “Abbiamo incontrato una squadra molto organizzata, ma abbiamo avuto la determinazione di volerla vincere fino all’ultimo. Senza dubbio il pubblico ci ha dato una grossa mano” ha Abbiamo incontrato una squadra molto organizzata, con un allenatore molto bravo e abbiamo avuto la determinazione di volerla vincere fino all’ultimo. Il pubblico è stato il dodicesimo uomo in campo” ha commentato in sala stampa Roberto Occhiuzzi, tecnico dell’Olbia.

(Foto credit: pagina FB Olbia Calcio)

