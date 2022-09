Ancora incendi nell’Isola. Nella giornata di ieri sono divampati 11 roghi su tutto il territorio regionale, per tre dei quali si è reso necessario l’intervento di alcuni mezzi aerei del Corpo fortestale e di due Canadair.

A Fluminimaggiore, l’incendio ha percorso una superficie di circa duemila metri quadri di incolto e stoppie. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 14,15.

Più su, ad Arbus, un rogo è divampato in località R.Baratzu, percorrendo una superficie di circa cinque ettari di sughereta. Sono in corso le operazioni di bonifica. A Burgos, in località Castello di Burgos, lo spegnimento è iniziato alle 18,15 e si è concluso in serata.

