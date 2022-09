Paura allo stabilimento balneare D’Aquila al Poetto di Cagliari. Nella serata di ieri una barca a vela di dieci metri si è arenata a pochi metri dal litorale.

Il mezzo si trovava ancorato al largo, quando a causa del mare mosso e del forte scirocco è stata trascinata vicino alla spiaggia e si è incagliata nel basso fondale. La paura è che si vada a schiantare contro lo stabilimento balneare.

Sul posto i Vigili del fuoco e gli specialisti della Guardia costiera. Non vi erano persone a bordo del mezzo e lo stesso non ha riportato danni né vi sono segni di inquinamento in mare.

