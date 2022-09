“Le vacue e ambigue ricette di Meloni per le donne non servono nel nostro Paese e ancora meno funzionano in Sardegna. Qui più altrove serve concretezza, non l’ideologia conservatrice”. Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), commentando le posizioni espressa dalla leader di FdI Giorgia Meloni rispetto a donne e diritti. Mura ricorda a questo proposito l’assegno universale di 159 euro mensili (in media) erogato alle famiglie di circa 200 mila bambini sardi. “E’ una delle più importanti riforme di questa legislatura, fortemente voluta dal Pd insieme alle altre misure per agevolare e promuovere la genitorialità, e agli importanti interventi sull’ampliamento dei congedi retribuiti per le mamme e per i papà, con l’obiettivo di arrivare ai congedi paritari mamma-babbo – scrive in una nota -. Questo complesso di misure è la risposta a Giorgia Meloni su come si dà valore sociale alla maternità e alla paternità – aggiunge la parlamentare dem – attraverso il cambio culturale che dovrà portarci alla paritaria condivisione dei carichi familiari. Senza così sacrificare la possibilità per le donne di accedere e restare nel mercato del lavoro e di autodeterminarsi nei propri percorsi di vita e professionali”.

