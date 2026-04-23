Omicidio a Monserrato, il sindaco Locci: “Filmati a disposizione”

Dopo il tragico omicidio che ha scosso la comunità di Monserrato, interviene anche il sindaco Tomaso Locci, esprimendo dolore e vicinanza alla famiglia del giovane Leonardo Mocci, ucciso nella notte con un colpo di pistola al petto nel cortile di un palazzo in via Settimio Severo.

Il primo cittadino ha affidato ai social un messaggio rivolto ai cittadini, sottolineando la gravità dell’accaduto e il forte impatto sulla comunità: “Cari cittadini – scrive sui social –

Purtroppo questa notte un fatto gravissimo ha colpito la nostra comunità. Un ragazzo di soli 23 anni, Lorenzo Mocci, ha perso la vita in modo violento. Alla sua famiglia va il cordoglio più sincero mio personale e di tutta l’amministrazione comunale”.

Locci precisa: “L’area è videosorvegliata e confidiamo che le autorità competenti possano fare piena luce sull’accaduto nel più breve tempo possibile”. In un video, il sindaco ha ribadito la collaborazione con le forze dell’ordine: “Abbiamo già messo a disposizione delle forze dell’ordine i filmati, ci auguriamo che queste persone o questa persona venga individuata”.

La morte violenta del giovane, residente a Villacidro, ha lasciato sgomenta l’intera comunità, che si stringe attorno alla famiglia in attesa di risposte. Le indagini proseguono per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili.

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