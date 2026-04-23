Acqua pubblica in Sardegna, Abbanoa evita la gara internazionale

Abbanoa resta pubblica: i soci approvano la restituzione dei fondi ricevuti in prestito e bloccano la gara internazionale per il servizio idrico in Sardegna

L’acqua in Sardegna resterà pubblica. È questa la decisione presa dall’assemblea dei soci di Abbanoa, che ha votato quasi all’unanimità (99,68% favorevoli) per la restituzione dei fondi ricevuti dalla Regione, evitando così il ricorso a una gara internazionale per l’affidamento del servizio.

Una scelta condivisa anche dalla Regione Autonoma della Sardegna e dai principali soci, tra cui i Comuni di Cagliari e Sassari, che consente di mantenere la gestione del servizio idrico integrato in modalità pubblica “in house”.

Una vicenda lunga quindici anni

La questione affonda le radici nel 2011, quando fu notificato alla Commissione europea un prestito a favore di Abbanoa, approvato l’anno successivo con precise condizioni. Tra queste, una ricapitalizzazione da 187 milioni di euro e l’obbligo di indire una gara internazionale per l’ingresso di soggetti privati a partire dal 2026. Condizioni che non sono state pienamente rispettate entro la scadenza del 31 dicembre 2025.

Restituzione delle somme e stop alla privatizzazione

Per superare il vincolo europeo e mantenere la gestione pubblica, la Regione ha avviato il procedimento di recupero dell’aiuto di Stato, fissando la restituzione entro fine luglio 2026. L’importo complessivo ammonta a circa 230 milioni di euro, comprensivi degli interessi maturati. La decisione dell’assemblea dei soci permette quindi di evitare la gara internazionale e garantire la continuità del servizio sotto controllo pubblico.

Nessun impatto per i cittadini

L’operazione non comporterà costi diretti per i Comuni soci né modifiche nelle quote di partecipazione tali da incidere sui bilanci locali. La quota della Regione nel capitale di Abbanoa scenderà sotto il 20%, con un aumento proporzionale delle partecipazioni comunali. Secondo quanto emerso, non sono previsti effetti sulle tariffe per gli utenti, che continueranno a usufruire del servizio senza variazioni legate a questa operazione.

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