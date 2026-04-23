Voucher per corsi di inglese nella scuola primaria: Fdi presenta la proposta di legge

La Sardegna punta sulle competenze linguistiche delle future generazioni con una nuova proposta di legge regionale presentata da Fratelli d’Italia, finalizzata all’istituzione di un sistema di voucher per corsi di lingua inglese certificati. L’intervento, rivolto specificamente agli alunni della scuola primaria, nasce dalla necessità di fornire strumenti concreti per la crescita formativa e professionale, in linea con gli orientamenti strategici dell’Unione Europea.
I vantaggi dell’apprendimento precoce
Basata su solide evidenze neurolinguistiche, la proposta sottolinea come acquisire una certificazione linguistica già nella fascia 6-11 anni garantisca benefici duraturi:
Vantaggio competitivo: Una base solida che facilita lo studio dell’inglese nelle scuole medie e superiori.
Curriculum d’eccellenza: Un elemento distintivo nel percorso formativo fin dai primi anni.
Motivazione: Una maggiore autostima nell’approccio alle lingue straniere e allo studio in generale.
Un “ponte” contro l’insularità
Oltre al valore pedagogico, l’investimento regionale assume una valenza politica e sociale di rilievo. Per una regione insulare come la Sardegna, la competenza linguistica rappresenta un ponte immateriale capace di annullare le distanze fisiche. In un mondo sempre più digitalizzato, saper comunicare in inglese diventa il vero fattore abilitante per accedere a programmi di scambio (come l’Erasmus+), università straniere e risorse educative globali.
Libertà e autodeterminazione
Il cuore della proposta risiede nel concetto di libertà di scelta. Fornire a tutti i bambini sardi, indipendentemente dal contesto socio-economico di provenienza, l’opportunità di padroneggiare l’inglese significa garantire loro il potere di decidere il proprio futuro: che sia studiare all’estero, lavorare in Sardegna in contesti internazionali o partecipare a progetti di ricerca globali.
Investire oggi nell’apprendimento precoce della lingua inglese significa, in ultima analisi, investire nell’autodeterminazione delle future generazioni, trasformando la condizione geografica dell’isola da un potenziale limite a un trampolino di lancio verso l’Europa e il mondo.
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