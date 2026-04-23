41-bis in Sardegna, la Regione risponde a Nordio: “Non siamo l’isola del deposito”

"Useremo tutti i mezzi a disposizione per opporci, non siamo la Cayenna d'Italia", è la risposta della Regione Sardegna al Ministro Nordio

“Noi non siamo la Cayenna d’Italia. Non vogliamo essere l’isola deposito del 41-bis”. È durissimo l’attacco della Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, nei confronti del Ministro della Giustizia Carlo Nordio. La governatrice contesta fermamente la conferma del piano di trasferimenti dei detenuti in regime di carcere duro nell’Isola, parlando di una scelta “discriminatoria” che calpesta le prerogative del territorio.

Il paradosso dell’insularità

Todde solleva una questione costituzionale e legislativa di fondo, evidenziando una palese contraddizione:

Da un lato, il principio di insularità in Costituzione che dovrebbe garantire vantaggi e compensazioni alla Sardegna.

Dall’altro, una legge del 2009 che utilizza la condizione insulare come pretesto per “privilegiare” l’invio di detenuti ad alta pericolosità.

“Io dico che è ora di cambiare la legge”, ha incalzato la Presidente a margine dell’assemblea di Abbanoa. “I parlamentari della mia maggioranza lo propongono da tempo. Il Ministro deve capire che la Sardegna non è il suo carcere personale”.

Riflettori su Badu ‘e Carros

La Presidente ha annunciato che il prossimo 27 aprile visiterà personalmente la casa circondariale di Badu ‘e Carros, a Nuoro. Due i punti critici che intende approfondire:

Costi e lavori: Chi sta finanziando gli interventi di adeguamento e qual è lo stato di avanzamento delle opere.

Sicurezza: Todde esprime forte preoccupazione per la collocazione del carcere, situato all’interno del perimetro urbano di Nuoro. “È un contesto che ha già dato prova di vulnerabilità”, ha ricordato, facendo riferimento ai precedenti episodi di cronaca e chiedendo risposte chiare sulla tutela dell’incolumità pubblica.

La battaglia della Regione si preannuncia dunque serrata: “Useremo tutti i mezzi a disposizione per opporci”, ha concluso la governatrice, raccogliendo il malumore espresso trasversalmente da sindaci, parlamentari e territori sardi.

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