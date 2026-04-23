Giovane ucciso a Monserrato, il dolore di Villacidro per Leonardo Mocci

La tragedia che ha sconvolto nella notte il territorio di Monserrato ferisce anche Villacidro. Leonardo Mocci, 23 anni, ha perso la vita dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola al petto.

Il drammatico episodio si è verificato nel cortile di un palazzo in via Settimio Severo. Il giovane, muratore e residente a Villacidro, non ha avuto scampo. Le circostanze dell’accaduto sono ancora al vaglio degli inquirenti, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

Il cordoglio della comunità

Profondo il dolore nella comunità di Villacidro, dove il sindaco Federico Sollai ha espresso vicinanza alla famiglia del giovane con un messaggio carico di commozione.

“Con profondo dolore e sincera commozione, come Sindaco e a nome dell’Amministrazione Comunale ci uniamo al cordoglio per la prematura e tragica scomparsa di Leonardo, un giovane di soli 23 anni, la cui vita è stata spezzata in modo così violento e ingiusto” scrive il primo cittadino sui social.

“Una tragedia che lascia sgomenta l’intera comunità, privata di un ragazzo che aveva ancora davanti a sé sogni, progetti e un futuro tutto da costruire. La sua perdita rappresenta una ferita profonda che colpisce non solo la sua famiglia, ma tutti noi”.

“Come Sindaco e come cittadino esprimo la più sentita vicinanza al padre Raimondo, alla madre Rosangela, ai fratelli Edoardo e Riccardo, ai familiari e agli amici, così duramente colpiti da questo immenso dolore. In momenti come questi, le parole non bastano, ma desidero far sentire la nostra presenza e il nostro abbraccio a chi in questo momento è avvolto da una immensa sofferenza, condividendo il loro dolore e onorando la memoria di una giovane vita spezzata troppo presto”.

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