È in corso a Cabras l’edizione 2022 del Festival della Bottarga, che ha preso il via sabato 10 settembre. Una due giorni ricca di incontri e degustazioni, laboratori e ricchi menù a base di bottarga in favore dei visitatori.

Di particolare importanza il convegno sulla gestione e salvaguardia delle aree umide degli stagni di Cabras. La proposta del sindaco Andrea Abis è quella di “costituire un programma sperimentale, riunendo le competenze ambientali e afferenti alla pesca relative ai due assessorati, che individuino nel SIC quelle misure fondamentali per lo stagno e per la sopravvivenza e l’ampliamento della qualità delle specie ittiche presenti”.

Un piano che diventa una vera sfida di sviluppo locale e provinciale, sostenuta dai sindaci dell’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti.

L’evento prosegue durante tutta la giornata di domenica 11 settembre con laboratori e show cooking dedicati all’innovazione culinaria e al futuro della cucina. Per le vie di Cabras ci sarà spazio per degustazioni, vendita di prodotti tipici e spettacoli musicali.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it