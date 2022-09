Interpretato da Halle Bailey e diretto da Rob Marshall, il nuovo film Disney “La Sirenetta”, remake del famosissimo cartone animato, è stato girato nei mesi scorsi in Sardegna, tra Santa Teresa di Gallura, Aglientu, Castelsardo e Golfo Aranci.

La troupe cinematografica ha soggiornato nell’Isola per diverse settimane per poter girare le scene non computerizzate.

L’uscita nelle sale è prevista per maggio 2023.

