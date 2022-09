“Terminate oggi per me le riprese di un film in Sardegna. Quello che mi lascia questa incredibile terra di silenzio, profumi e spazi selvaggi è la gentilezza e la riservatezza delle persone che la abitano. Grazie!”. Così Alessandro Gassman ha annunciato su Twitter la fine delle riprese del film “Il Vangelo secondo Maria” di Paolo Zucca.

L’attore e regista, figlio d’arte, si trova nell’Isola per girare le scene della pellicola del regista sardo insieme a Benedetta Porcaroli, attrice emergente divenuta celebre per la serie tv Netflix “Baby”, che è stata avvistata qualche giorno fa a Cagliari. È proprio qui, precisamente al Parco del Colle San Michele, che la troupe ha scelto di girare altre scene del film. “Ci serviva – aveva spiegato Zucca – un’ambientazione che corrispondesse all’interno di una domus de janas che si trova a Villa Sant’ Antonio, nell’Oristanese”.

