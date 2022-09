Le forti difficoltà della Sardegna, nello scenario nazionale, sono confermate dal recente rapporto di Save the Children 2022 “Alla ricerca del tempo perduto”, che fa un quadro sulla situazione dei giovani in Italia. L’aumento della povertà tra i giovani in età scolare mette a rischio anche i percorsi educativi.

A denunciarlo la Cisl sarda, che evidenzia numeri preoccupanti: nell’Isola nel 2022, circa il 9,7% degli studenti con un diploma superiore si ritrova in condizioni di dispersione “implicita”, cioè senza le competenze minime necessarie per entrare nel mondo del lavoro o dell’Università. Il 13,2% dei minori sardi non arriva neanche al diploma delle superiori in quanto abbandona precocemente gli studi. Il dato sui “Neet” (né occupati né inseriti in un percorso di istruzione o di formazione), a fronte di una media nazionale del 23,1%, in Sardegna raggiunge il 23,6%. Oltre 10 punti sopra la media UE. L’abbandono scolastico nelle regioni del Sud va ben oltre la media nazionale del 12,7%.

“Per fronteggiare questo problema serio – dicono gli esponenti regionali della sigla sindacale – servono maggiori investimenti sull’edilizia scolastica, per una scuola a tempo pieno con mensa e palestre. C’è un collegamento tra povertà e dispersione scolastica e, ovviamente, tra mancanza di competenze alla difficoltà di trovare lavoro”. “Già nel 2021 – proseguono – la povertà assoluta riguardava 1 milione e 382mila minori nel nostro Paese, il 14,2%, in crescita rispetto al 2020 (13,5%). Le conseguenze della crisi energetica e l’inflazione a livelli record hanno un impatto maggiore sulle famiglie meno abbienti e con minore capacità di spesa (+9,8% contro il +6,1% delle famiglie con livelli di spesa più elevati)”.

“Sono evidenti e preoccupanti – aggiungono i sindacalisti regionali della Cisl – le correlazioni tra disuguaglianze di offerta sui territori ed esiti scolastici. In questo quadro la Sardegna presenta forti deficit rispetto a tutti gli indicatori: nelle province dove l’indice di “dispersione implicita” è più basso, le scuole primarie hanno assicurato ai bambini maggior offerta di tempo pieno (frequentato dal 31,5% degli studenti contro il 24,9% nelle province ad alta dispersione), maggior numero di mense scolastiche (il 25,9% contro il 18,8%), di palestre (42,4% contro 29%) dotate di certificato di agibilità (47,9% contro 25,3%). Si calcola un investimento di circa 1 miliardo e mezzo di euro per garantire il tempo pieno in tutte le classi della scuola primaria statale. Con un’offerta adeguata di spazi e tempi educativi si può contribuire efficacemente a ridurre le disuguaglianze educative territoriali”.

Citando il Rapporto “Proprio dove i bambini e gli adolescenti affrontano, con le loro famiglie, le maggiori difficoltà economiche c’è al contrario maggior bisogno di un’offerta educativa più ricca”, la Cisl sarda sostiene che “occorre un investimento straordinario che preveda vere e proprie zone specifiche ad alta densità educativa nei territori più disagiati”. “Non a caso – aggiungono – si ragiona per investire sul tema il 5% del Pil, al pari della media europea, cioè rendere disponibili circa 93 miliardi contro i circa 71 stanziati nel 2020. Anche la Regione sarda deve potenziare le misure in atto e questo tema deve diventare un forte impegno per i nuovi parlamentari: rendere prioritario un piano concreto di interventi per invertire questa tendenza preoccupante sotto diversi aspetti”.

Per la Cisl sarda “è necessario integrare e rafforzare, in termini di sinergia, le politiche dell’assessorato alla Pubblica istruzione con quelle dell’assessorato al Lavoro, velocizzare tutte le azioni istituzionali in corso, rafforzare le intese interistituzionali con lo Stato”. “Il tema del disagio giovanile, dentro una nuova stagione di contrasto alla dispersione scolastica, deve trovare soluzioni all’interno del discorso più ampio del welfare e del disagio sociale della famiglie e dei territori, superando le diseconomie interne ed esterne, un percorso in cui il sindacato – concludono – è pronto a partecipare con idee e proposte credibili”.

