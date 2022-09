Uno spazio panoramico che unirà la Fiera, il padiglione Nervi e Sant’Elia; un lungo asse verde attrezzato che partirà da viale Diaz in corrispondenza dell’ingresso della Fiera arrivando fino al mare. Ma soprattutto una avveniristica passerella pedonale sospesa che partirà dalla scalinata del Santuario di Bonaria per arrivare direttamente a Su Siccu, dove in mare sarà posta una nuova statua della Vergine. Un percorso civile e religioso che connetterà Piazza dei Centomila, la pineta e il lungomare.

Sono alcuni tratti che caratterizzano il progetto “Su Succu” con cui il Comune di Cagliari intende riconnettere Cagliari con il suo mare, riqualificando in particolare la zona tra il santuario di Bonaria e la pineta. Il progetto guida, firmato dall’architetto Laura Peretti, è stato presentato oggi alla cittadinanza.

Si prevede la creazione di più collegamenti pedonali che consentono il passaggio tra la città e il mare. Ad esempio l’apertura della via Pirastu fino a viale Colombo e viale Diaz, in modo da collegare la parte finale di via Roma in continuità pedonale con tutta la banchina.

Tra gli interventi più avveniristici c’è evidentemente la lunga passerella sospesa che dovrebbe collegare la scalinata monumentale di Bonaria al mare sorvolando viale Diaz, piazza dei Centomila, viale Colombo e la pineta. Prevista anche la sparizione del parcheggio antistante l’ex Mediterraneo, in piazza dei Centomila, che diventerà una terrazza panoramica con spazi destinati alle attività commerciali e culturali.

Ecco le interviste del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e dell’architetto Laura Peretti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it